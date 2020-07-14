Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli - Son Dakika

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu panel düzenlendi.

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu panel düzenlendi.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (KİYÜ) valilik ve belediye iş birliğiyle KİYÜ Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık tarafından 15 Temmuz Darbe Girişimi sürecinde yaşananlar anlatıldı.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de destan yazdığını belirtti.

Kilis'in de dahil olduğu bu coğrafyanın Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızları, İngilizleri, İtalyanları ve Rusları yerle bir ettiğini hatırlatan Karacoşkun, şöyle konuştu:

"Bu millet, karşısında açık bir düşman ile mücadele etmiş ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Bugün bir kısım taşeronlar eliyle gerçekleştirilmiş bir başka işgal girişiminin püskürtülmesi üzerinden 4 yıl geçti. Bu milletin yeniden dirilişini ve yeniden varoluşunu anmak bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şifa dileğiyle hatırlamak üzere bir araya geldik."

Konuşmaların ardından gazeteci yazarlar Hadi Özışık ve Süleyman Özışık tarafından 15 Temmuz Darbe girişimi öncesi ve sonrası yaşananlar değerlendirildi.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli - Son Dakika
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