Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika

Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği

Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği Kilis'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği coşkulu geçti.

Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği

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KİLİS - Kilis'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği coşkulu geçti.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitlerine ait fotoğraf sergisinin gezilmesinden sonra tören alanında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasında müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından hatim duası okundu Öğrencilerin 15 Temmuz şiirlerini okumasına müteakip Halk Eğitim Merkezi Mehter takımı gösteri sundu. Din görevlilerinin ilahi okumasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, "Türk Silahlı Küvetlerinin içine sızmış bir gurup hain, cumhurbaşkanlığı külliyesine, bomba atıyorlar, silahla tarıyorlar, yine aynı mantıkla, kafalarını satmış, kafalarını, zekalarını kullanamayan bu hainler, Türkiye Büyük Millet Meclisine bomba attılar, özel hareketin üzerine bomba attılar, cumhurbaşkanımızın oteline saldırıda bulundular, silah sıktılar, korumalarını şehit ettiler. Başkanımızın aracına silah sıktılar" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi üyeleri 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde dereceye girenler tarafından Kilis Valisi Recep Soytürk'e flama takdim ettiler.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı, Kilis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kilis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika
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