Son Dakika Haberleri: Kilis'te 150 bin fidan toprakla buluşacak
Son Dakika Güncel Kilis'te 150 bin fidan toprakla buluşacak

Kilis'te 150 bin fidan toprakla buluşacak

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde 11 milyon fidan kampanyası kapsamında Kilis'te 150 bin fidan dikilecek.

Kilis'te 150 bin fidan toprakla buluşacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde 11 milyon fidan kampanyası kapsamında Kilis'te 150 bin fidan dikilecek.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek adına 11.11.2019 tarihinde saat 11.11 de 81 ilde 11 milyon adet fidanın toprakla buluşması sağlanacak.

Bu kapsamda Kilis Orman İşletme Müdürlüğü de 150 bin fidan dağıtarak, fidanların toprakla buluşmasını sağlayacak.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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