Kilis'te 16 adet mayın bulundu - Son Dakika

Kilis'te 16 adet mayın bulundu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'te yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet mayın tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'te yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet mayın tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından yapılan mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiğini bildirdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:10 Kaynak: İHA
Son Dakika Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı