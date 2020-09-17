Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ve Çaylak mahallerinde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçlarda bulunan 16 kişinin Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüleri A.R. ve G.H. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.