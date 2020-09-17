Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi ile Çaylak Mahallesinde iki ayrı aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde 16 yabancı uyruklu kişi olduğu, 16 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 16 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüleri, A.R. ile G.H. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS