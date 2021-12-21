Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KİLİS'te, yasa dışı yollarla ülkeye giren Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çerçili köyünde devriye görevi sırasında bir grubun kaçak olarak sınırı geçmeye çalıştığını fark etti. Ekipler tarafından durdurulan aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.