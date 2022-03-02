Kilis'te 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 17 kaçak göçmen yakalandı

02.03.2022 09:19
Kilis'te 17 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir eve yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirip evde sakladığı iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı.Kacak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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