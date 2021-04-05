Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi
05.04.2021 11:11
Kilis'te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.
Kilis'te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis- Hatay karayolu Polateli kavşağında M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - KİLİS
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