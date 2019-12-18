Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te '18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü' kutlandı - Son Dakika

Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" kutlandı

6 saat önce

Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kilis'te

Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Budak, yaptığı konuşmada, düzenlenen etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Etkinlikte ayrıca "Sağlık yönetimi nedir" ve "Sağlık yöneticisi kimdir" konulu sunum gerçekleştirildi.

Program, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu'nun verilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından sona erdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Aralık, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 18 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek

Son Dakika Haberleri
23:45 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika
23:44 Bodrum'da yılbaşı süslemesinde kullanılan vincin devrilmesiyle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
23:42 İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay - Son Dakika
23:42 Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Temsilcisi Stockholm Anlaşması'nı görüştü - Son Dakika
23:42 "Kırkyalan" filminin galası yapıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:47:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]