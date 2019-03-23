Kilis'te 180 Yıl Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Orman Genel Müdürlüğü'nün 180.yıl kuruluş yıl dönümü ve Orman Haftası sebebiyle Demirciler köyünden Hisar Çamlığı Tabiat Parkı'na orman içerisinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 180.yıl kuruluş yıl dönümü ve Orman Haftası sebebiyle Demirciler köyünden Hisar Çamlığı Tabiat Parkı'na orman içerisinde doğa yürüyüşü düzenlendi.



Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Özcan'ın da katıldığı etkinliğe kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, izciler, Tema ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşletme Müdürü İsmet Gümüş, "Dışarıdan bakıldığında Kilis ilimizin ciddi bir orman varlığı yokmuş gibi bir algı var ancak Kilis il yüz ölçümünün yüzde 20'si ormandır. Teşkilat yapısı gereği çalışma alanımız genelde şehir merkezi değil, kırsal alan olup bu gördüğünüz ormanların tamamı insan eliyle yapılan dikimdir" ifadesini kullandı.



Etkinlik Hisar Çamlığı Tabiat Parkı'nda verilen ikram ile son bulurken, katılımcıların piknik havasında geçen etkinlikten memnun oldukları gözlendi. - KİLİS

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