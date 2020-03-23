Kilis'te 1843 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te 1843 litre sahte içki ele geçirildi
24 dakika önce
Kilis'te bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1843 litre sahte içki ele geçirildi.
Kilis'te bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1843 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araç ile depoya operasyon düzenledi.
Araçta ve depoda yapılan aramada, toplam 1843 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili M.V.O. ve H.B. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, M.V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:10 Kaynak: AA
Son Dakika Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum