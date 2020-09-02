Kilis'te 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te 19 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şıhabdullah Mahallesinde İ.Y. ile Y.A'nın ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine iki ikamette bulunanların yapılan kimlik sorgulamasında 19 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. 19 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkamet sahipleri İ.Y. ile Y.A. gözaltına alındı. - KİLİS
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