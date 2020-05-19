Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında Sosyal Mesafeyi koruyarak çelen sunumu yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut , Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'in katılımıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkarak Anadolu'nun bağımsızlık meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün genliğe armağan ettiği önemli günün 101. yıl dönümünü münasebetiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. - KİLİS

Kilis 'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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