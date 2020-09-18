193 kaçak cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Yapılan aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 193 akıllı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara bulundu.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye 'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

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