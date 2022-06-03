Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi - Son Dakika
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Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

03.06.2022 15:09

Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş yanarak can verdi.

Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

KİLİS - Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş yanarak can verdi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kilis'te, Aşit Mahallesi Alkanlar Apartmanı 5 katlı binanın 2. katında bulunan bir dairenin elektrik kontağından yangın çıktı. Evde çıkan yağında alev kapanına yakalanan yabancı uyruklu 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, olay yerinde yanarak hayatını kaybetti. Annesi Emine Dime El Abo ile babası Cemal El Abo'nun evde olmadığı ve çocukların yalnız olduğu öğrenildi.

Dehşet anları kaydedildi

Yangında ölen kardeşlerin alevlerin arasında yanma anları ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin sardığı balkonda bulunan 2 kardeşin demir parmaklıklara tutunmaları ve çevreden yardım çağırmaları da yer aldı. Görüntülere alevlerin parlaması ile yanmaya başlayan kardeşlerin daha sonra görüntüden çıkması da yansıdı.

Büyük panik

Çocukların yandığı dehşet anlarına tanıklık eden çevre sakinleri de büyük panik yaşadı. İçeride çocukları kurtarmak için sağa sola koşturduğu anlarda ise "hortum bulun, su bulun, su sıkın. Çocuklar yanıyor, çocuklar yandı" diye birbirlerine bağırmaları da görüntülere yansıdı.

2 kişi de yaralandı

Yangını görün vatandaşlar kapıyı kırarak içeriye girmesine rağmen uzun süre çocuklara müdahale edemediler. Yangına müdahale eden İki vatandaş hatif şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi - Son Dakika

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