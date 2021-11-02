Kilis'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

KİLİS'te, elektrik kabloları ve sulama motoru çaldıkları gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elbeyli ilçesi Alahan köyünde Ü.U.'ya ait elektrik trafosu ve Ö.Ö.'ye ait sulama motoru çalındı. İhbar üzerine her iki olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin M.K., M.Ç. ve M.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 60 kilo bakır bobin, 43 kilo bakır tel, 3 çuval elektrik bobin sarma kağıdı, 3 bakır elektrik bobin, 1 trafo anahtar kutusu, 5 elektrik sigortası ve 32 parça anahtar takımı ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve M.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.