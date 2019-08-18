Kilis'te 2 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
1 saat önce
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giren 2 göçmen ile onlara organizatörlük yapan 3 şahıs yakalandı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
'te, Suriye
'den Türkiye
'ye illegal yollarla giren 2 göçmen ile onlara organizatörlük yapan 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Kilis- Gaziantep
karayolunda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yakalan 5 kişiden 2'sinin ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu, diğer 3 kişinin ise onlara yardım ettiği belirlendi.
Yakalan S.H. (22) ile A.S. (17) isimli kaçak göçmenler ile onların Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmesine organizatörlük eden B.K. (23), M.A.S. (22) ve M.N. (56) isimli şahıslar yakalandı. Yakalananlar gözaltında tutulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS
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