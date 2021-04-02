Kilis'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

Kilis'te otizm öğrencileri için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören çocuklar için "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde eğlendi.

Çocuklar, daha sonra gün dolayısıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi, duvara asılan beyaz bez üzerine mavi boya ile ellerini basarak farkındalık gerçekleştirdi.

Otelin genel müdürü Hüseyin Aslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Biz bugün otizme dikkat etmek çeken bazı etkinlikler yaptık ancak sadece bununla sınırlı kalmamalı. Bu özel bireylerin topluma kazandırılması için herkes elinden geleni yapmalı. Biz yönetim olarak onların her zaman yanındayız." dedi.