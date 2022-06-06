İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yaklaşık 6 ay süren istihbarı çalışmalar sonucu PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen, 2. Haziran 2022 tarihinde İstanbul'un Bağcılar , Esenler ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kilis MİT Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli Kilis'e getirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı V.T. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

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