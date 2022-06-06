Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

06.06.2022 17:13

Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da MİT'in desteğiyle yakalanan 3 PKK-KCK/YPG/PYD'li teröristten 2'si tutuklandı.

Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

KİLİS - Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da MİT'in desteğiyle yakalanan 3 PKK-KCK/YPG/PYD'li teröristten 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yaklaşık 6 ay süren istihbarı çalışmalar sonucu PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen, 2. Haziran 2022 tarihinde İstanbul'un Bağcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kilis MİT Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli Kilis'e getirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı V.T. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

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