Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

06.06.2022 19:07
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

KİLİS'te jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları ardından gözaltına alınan terör şüphelisinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen operasyonda PKK-KCK/YPG/PYD üyesi Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

KİLİS'te jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları ardından gözaltına alınan terör şüphelisinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen operasyonda PKK-KCK/YPG/PYD üyesi Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Kilis'e getirilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK-KCK/YPG/PYD üyesi şüphesiyle V.T. isimli Türk vatandaşı, yaklaşık 6 ay süresince teknik ve fiziki takibe alındı. Kilis'te yakalanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatının desteği ile terör örgütü üyesi Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. 2 Haziran Perşembe günü İstanbul Bağcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin MİT desteğinde gerçekleştirdiği operasyonda A.Ö. ve M.S. yakalandı. Kilis'e getirilen Suriye uyruklu 2 kişi ile ile V.T. emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.T., savcılık tarafından serbest bırakılırken, PKK-KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S. tutuklandı.


Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
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Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

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