Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda izinsiz üretilen 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuzini köyü kırsalında bir bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretildiği bilgisini üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde 200 kilogram kehribar taşı ile kehribar taşı yapımında kullanılan 50 litre kimyasal madde buldu.
Ev sahibi F.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz üretim yapılan yer mühürlendi.