Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
01.12.2020 15:32
KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta piyasa değeri 720 bin lira olan 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta piyasa değeri 720 bin lira olan 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabeyli köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu A.M.'nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 201 gümrük kaçağı cep telefonu ve şarj aleti bulundu. Piyasa değeri 720 bin lira olan telefonlara el koyan jandarma, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Dakika Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş