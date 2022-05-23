203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi

23.05.2022 12:43

Kilis Valisi Recep Soytürk, operasyonda 203 bin 578 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, yakalanan 6 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, operasyonda 203 bin 578 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, yakalanan 6 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Emniyet ve jandarma tarafından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik rutin olarak önemli projeler yürütüldüğünü belirten Soytürk, Cumhuriyet Başsavcılığının da özverili çalıştığını ve ciddi tutuklamaların olduğunu vurguladı.

Soytürk, çalışmalar sonucu "torbacılar" ve uyuşturucu satıcılarının azaldığına dikkati çekerek, "Şu an ciddi bir operasyonumuz oldu. Bu operasyonda 203 bin 578 uyuşturucu hap yakalanmış durumdadır. Bu çalışmada yer alan bütün arkadaşları kutluyorum. Bunun arkasının da geleceğini düşünüyoruz. Bu bölgeden toptancı, torbacı şeklinde uyuşturucu satışını sıfıra indirmek istiyoruz. Bu operasyonla ilgili 6 kişi gözaltına alınarak tutuklandı." dedi.

Sokak satıcılarına karşı ciddi mücadele verdiklerini, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soytürk, "En İyi Narkotik Polis Annedir Projesi" kapsamında 2022 yılında 2 bin 46 anneye eğitim verildiğini kaydetti.

203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi

YORUMLAR
500
KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI KİLİS'TE, 203 BİN 578 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇTİ, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:04:04. #1.13#
SON DAKİKA: 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement