23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasının ardından program sona erdi.
Törene, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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