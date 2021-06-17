KİLİS'TE 24 AŞI İSTASYONU KURULDU - Son Dakika

KİLİS'te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 24 aşı istasyon kuruldu.

Kilis'te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde 24 aşı istasyonu oluşturarak, aşı yapımına başlandı. Cumhuriyet meydanında oluşturulan aşı istasyonunda incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, vatandaşlar ile sohbet ederek aşının faydalarını anlattı. Mahmut Arık, Kilis'te vatandaşların aşılarını bir an önce tamamlamak istediklerini ifade ederek, 'Normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğunlukta oldukları yerlere aşı istasyonları kuruyoruz. Randevusuz aşılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kilis'te 50 binin üzerinde aşı yaptık. Hedefimiz il nüfusumuz 140 bin Suriyeliler ile birlikte 250 bin nüfusumuz var, 200 binine kısa sürede aşı yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle 24 aşı istasyonunda hizmet veriyoruz. İlçelerimizde olan birer aşı istasyonuna 2'e çıkardık. Herkesi aşı olmaya çağırıyoruz' dedi.