Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferans verildi.



ÜNİAK, Ombudsmanlık Topluluğu ve İnsan Hakları Topluluğunun desteğiyle Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşmacı olduğu konferansa, Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, 21. Dönem Kilis Milletvekili Mehmet Nacar, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Baro Başkanı Mehmet Taşçı'nın yanı sıra ilçe kaymakam ve belediye başkanları, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, katılım gerçekleştiremeyenlerin tebrik mesajlarının okunmasıyla devam etti.



Açılış konuşması için kürsüye gelen Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun, ülke adına böylesine değerli bir ismi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bugün kulaklarımızı iyi açalım, iyi dinleyelim. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunu dinleyeceğiz." diyerek katılımcılara teşekkür etti. Kamu Denetçiliği Kurumuna ait tanıtım filminin izlenmesinin ardından sözü Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç aldı.



Konferansta değineceği konuların Türkiye'nin geçmişinden ziyade özellikle gençlerin geleceğiyle ilgili olduğuna değinen Şeref Malkoç, 28 Şubat'ın Türkiye için önemini anlatarak sözlerine başladı. Konuşmasında 28 Şubat süreci, bu süreçte yer alan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı ve bu toplantıda yer alan 18 maddeye değinerek, geçmişten günümüze Türkiye' de yaşanan talihsizlikler olarak 1960, 1970, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan 2007, 15 Temmuz darbelerini anlatan Malkoç, 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin hedefleri ve bu süreçten nasıl çıkıldığına dair açıklamalarda bulundu.



28 Şubat ve FETÖ darbelerinin ortak hedeflerinin Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve ülkemizin bütünlüğünü bozmak olduğunu söyleyen Malkoç, her sıkıntıdan bir ders çıkaran Türk milletinin bu darbe teşebbüslerinden sonra milli birlik ve beraberliği sağladığını aynı zamanda da demokrasinin daha sağlamlaştığını vurguladı.



Şeref Malkoç, Osmanlı Devleti'nin doğurduğu bir aslan yavrusu olarak var olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2500 yıllık devlet geleneği ve 1500 yıllık İslam medeniyet tecrübesiyle milli meselelerde tek yürek olduğunu ve olmaya devam edeceğine değinerek sözlerine son verdi.



Konferans hediye ve plaket takdiminin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Şeref ve Malkoç ve beraberindeki heyet programın ardından Rektörlük Makamında Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Malkoç, Rektörlük şeref defterini de imzaladı. - KİLİS