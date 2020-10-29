Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29.10.2020 10:06
Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, System.String[]

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesinden sonra Cumhuriyet meydanındaki programına geçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, önderliğindeki Türk ordusunun ve milli mücadeleye inanan, tüm varlığını ortaya koyan, yoksul Anadolu insanının eseri olan tüm dünyaya kendini hayran bıraktıran kurtuluş savaşı destanının sonunda kurulan yeni Devletin yönetim şekli, ebetteki Cumhuriyet olacağını ifade ederek, " Tarihi geçmişimiz göstermektedir ki, kimliğimize, kültürümüze, değerlerimize, en uygun yönetim tarzı cumhuriyettir. Çünkü Cumhuriyet kısaca halkın kendi kendisini yönetmesidir. Hükümet Millettir, Millet Hükümettir. Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok büyük işler yapacağımızı hatırlatan, Ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır.Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için, dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmeli, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; Ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için çok çalışmalıyız.Bu zaferi, muhasır medeniyet yolunda büyük bir düşünceye çevirerek, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırarak, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleşmiştir" dedi.

Vali Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü, "Türkiye Cumhuriyeti dünyada ve bölgesinde köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak, milletler ailesinin saygın bir üyesi haline gelmiştir. Bizler bu devletin ve milletin ferdi olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tarih boyunca milletimize dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını, yüksek bir irade ve kararlılıkla reddederek, dünyada hiçbir milletin başaramayacağı büyük gayret, fedakarlık, azim ve inançla, gösterdiğimiz destansı mücadele sonucu kurduğumuz Cumhuriyeti, ilelebet yaşatmak için muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asıl kanda mevcuttur.Ne yazık ki dünyada ve bölgemizde ülkemizin ve milletimizin birliğine karşı yedi düvel ağız birliği yapmışçasına varlığımıza yönelik mütecaviz hamlelerin ardı arkası kesilmemektedir. 15 Temmuz ihanetini sahneye koydular.15 Temmuz'da bu kahraman gazi millet, ülkesine, devletine ve demokrasisine sahip çıkarak, her koşulda bağımsızlığının, kardeşliğinin ve birliğinin ne kadar güçlü temellere dayandığını bütün dünyaya göstermiştir. Değerli Kilisliler, Bu necip milletin hürriyetine, devletine aşık birer ferdi olarak bizler toplumsal iş bölümünde üzerimize düşen her türlü işin, en iyisini yapmak zorundayız. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günün yıldönümünde, Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle etkinlik sona erdi. - KİLİS

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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