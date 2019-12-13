Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı - Son Dakika

Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı

6 saat önce

KİLİS'te, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı, System.String[]

KİLİS'te, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 6 kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu suç işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine, savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, tabanca ve telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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