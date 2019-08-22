Son Dakika Haberleri: Kilis'te 3 milyon 311 bin cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi
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Kilis'te 3 milyon 311 bin cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi

31 dakika önce

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda tır ile dorsesinde yapılan aramada 3 milyon 311 bin 670 adet cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi.

Kilis'te 3 milyon 311 bin cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi, System.String[]

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda tır ile dorsesinde yapılan aramada 3 milyon 311 bin 670 adet cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-İslahiye karayolunda A.K. yönetimindeki tırı durdurdu. Tır ile dorsesi Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek yapılan aramada, 2 milyon 352 cinsel içerikli hap olmak toplam tıbbı hapla birlikte 3 milyon 311 bin 670 hap ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak tır sürücüsü A.K. çıkarıldığı adlı mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
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