Kilis'te 3 PKK'lı yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 3 PKK'lı yakalandı

14.05.2022 00:57
Kilis'te 3 PKK'lı yakalandı

Kilis'te jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Kilis'te jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan derinlikli istihbarı çalışmalar neticesinde; haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı yakalama emri bulunan 3 şüpheli şahıs, yerlerinin tespit edilmesini müteakip operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyeleri adli makamlara sevk edildi. 2'si tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

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Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Jandarma, Kilis, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 3 PKK'lı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te 3 PKK'lı yakalandı - Son Dakika
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