Kilis'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika
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Kilis'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

17.03.2022 13:37
Kilis'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Kilis'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Kilis'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, 7 Aralık Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Kilis Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kongrenin verimli geçmesi temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de daha önce gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin birincisinin Mersin'de, ikincisinin ise Gümüşhane'de yapıldığını anımsattı.

Birsonki Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ni sonbaharda Gümüşhane'de yapılacağını aktaran Zeybek, "Rektör hocamızın ince düşüncesiyle Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ve Sezai Karakoç anısına bu üçüncü kongreyi tertip etmiş bulunuyoruz. Kongrenin hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise kongrede 50'nin üzerinde sunumun olacağını ifade ederek, "Bu sunumlar yayınlanacak. Yayınlandığı zaman herkese ulaşacak. Biz de istifade edeceğiz. Bu süreç içerisinde fırsat buldukça online bir şekilde takip etmeye çalışacağız. Güzel sonuçlar elde edeceğimize emenim." diye konuştu.

Program, Yavaşca ve Karakoç anısına hazırlanan panelle devam etti.

18 Mart'ta sona erecek kongreye, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Kilis Valiliği, Gümüşhane, Kongre, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika


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