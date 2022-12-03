Türkiye'yi şaşkına çeviren nikah! Gelin ve damat hakkındaki gerçeğe inanamayacaksınız

Kilis Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törene 33 yıldır birlikte yaşayan Duran Alagöz yürüteçle geldi. Nikahı kıyılan çifte evlilik cüzdanını çocukları verirken, çift üzerinde fotoğrafları bulunan pastayı keserek birbirine ikram etti. Duran Alagöz, nikah töreninin ardından herkese teşekkür etti.

"33 YIL SONRA DA OLSA NİKAH KIYDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Elmas Kırta ise 33 yıl sonra nikah kıydıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Mutluyum, huzurluyum. Eşimle 5 çocuğunuz ve 20 torunumuz var" dedi. AK Parti Kilis Sosyal Politikalar Başkanı Burcu Gülocak da ev ziyaretleri sırasında çifti tanıdıklarını belirterek, "Ailenin ihtiyaçları vardı. Ziyaretimiz sırasında nikahsız yaşadıklarını öğrendik ve nikah talepleri olunca da yerine getirdik" dedi.