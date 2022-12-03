Türkiye'yi şaşkına çeviren nikah! Gelin ve damat hakkındaki gerçeğe inanamayacaksınız - Son Dakika
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Türkiye'yi şaşkına çeviren nikah! Gelin ve damat hakkındaki gerçeğe inanamayacaksınız

03.12.2022 11:32

Kilis'te 86 yaşındaki Duran Alagöz ve 65 yaşındaki Elmas Kırta çiftinin resmi nikahı kıyıldı. 5 çocukları ve 20 torunları olan çiftin 33 yıl resmi nikah olmadan yaşadığı ayrıntısı ise büyük şaşkınlık yarattı.

Kilis Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törene 33 yıldır birlikte yaşayan Duran Alagöz yürüteçle geldi. Nikahı kıyılan çifte evlilik cüzdanını çocukları verirken, çift üzerinde fotoğrafları bulunan pastayı keserek birbirine ikram etti. Duran Alagöz, nikah töreninin ardından herkese teşekkür etti.

Türkiye bu nikahı konuşuyor! Gelin ve damat hakkındaki detaya inanamayacaksınız

"33 YIL SONRA DA OLSA NİKAH KIYDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Elmas Kırta ise 33 yıl sonra nikah kıydıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Mutluyum, huzurluyum. Eşimle 5 çocuğunuz ve 20 torunumuz var" dedi. AK Parti Kilis Sosyal Politikalar Başkanı Burcu Gülocak da ev ziyaretleri sırasında çifti tanıdıklarını belirterek, "Ailenin ihtiyaçları vardı. Ziyaretimiz sırasında nikahsız yaşadıklarını öğrendik ve nikah talepleri olunca da yerine getirdik" dedi.

Türkiye bu nikahı konuşuyor! Gelin ve damat hakkındaki detaya inanamayacaksınız
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Türkiye'yi şaşkına çeviren nikah! Gelin ve damat hakkındaki gerçeğe inanamayacaksınız - Son Dakika

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