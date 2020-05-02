Kilis'te 35 bin kişiye hijyen seti - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kentte 35 bin kişiye çamaşır suyu ve sabundan oluşan hijyen setinin dağıtıldığını kaydetti.



Belediye Başkanı Bulut, Korana virüs tedbirleri kapsamında 35 bin kişiye hijyen seti dağıtıldığını belirterek, "Virüsün ilk ortaya çıktığı günlerden hemen sonra 35 bin adet çamaşır suyu ve sıvı sabundan oluşan hijyen seti, vatandaşlara dağıttık. Başta resmi kurum ile kuruluşları olmak üzere emniyet birimlerinin kontrol noktalarına dezenfektanlar, sterilizasyon malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, maskeler, koruyucu gözlükler, temassız ateş ölçerler malzemeleri verdik. İlimizin tüm sokakları, caddeleri, mahalleleri hiçbir yer atlanmadan düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu alanların çeşitli ilaçlama ekipmanlarıyla her türlü dezenfeksiyonları sağlanmıştır. Daha sonra binaların dezenfekte ve sterilizasyonuna geçilmiştir ve bu çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.



Günde 20 bin maske ürütiliyor



Başkan Bulut, maske üretimini sürdürdüklerini ifade ederek, "Ortalama günde 15-20 bin civarına maske üretiyoruz. Projeler kapsamında, başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere birçok yerden hibe makine, teçhizat, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen malzemeleri aldık. Sivil Toplum örgütleri, muhtarlar, esnaf odaları, vatandaşlarımıza rutin bir şekilde üretilen maskelerden dağıtıyoruz" diye konuştu. - KİLİS