Kilis'te 377 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te bir araçta 377 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Oylum Mahallesi'nde 31 KMB 36 plakalı bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 377 bin 100 uyuşturucu hap ve 1,72 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.G. ve Irak uyruklu R.T.F.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.