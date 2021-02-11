Kilis'te 377 bin 100 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te 377 bin 100 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Kilis'te, 377 bin 100 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis'te, 377 bin 100 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Şubat'ta bir araçta 377 bin 100 uyuşturucu hap ve 1,72 gram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Irak uyruklu R.T.F.O. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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