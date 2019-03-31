Son Dakika Haberleri: Kilis'te, 379 Sandıkta Oy Kullanılıyor

Kilis'te, 379 Sandıkta Oy Kullanılıyor

1 saat önce

KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 379 sandıkta, saat 07.00 itibarıyla başladı.

Kilis'te, 379 Sandıkta Oy Kullanılıyor, System.String[]
KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 379 sandıkta, saat 07.00 itibarıyla başladı.

87 bin 320 seçmenin bulunduğu Kilis'te, oy kullanılması için 379 sandık kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren sandığa giden seçmenler, belediye başkanlığı, meclis üyeleri ve muhtarlara ilişkin tercihlerini yapmaya başladı. Havanın yağışlı olması nedeniyle sabah saatlerinde sandığa giden sayısının az olduğu kentte oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: DHA

Sabah, Kilis, Güncel
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