Kilis'te 380 paket kaçak sigara ve 1 telefon ele geçirildi - Son Dakika

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye 'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu