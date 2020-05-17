Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kilis'te 385 nüfuslu köy karantinaya alındı

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde korona virüslü bir kişiyle temaslı olanların sayısının fazla olması nedeniyle 385 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde korona virüslü bir kişiyle temaslı olanların sayısının fazla olması nedeniyle 385 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı. Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçeye bağlı Hacılar köyünde bir vatandaşın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısının oldukça fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, bugünden başlayarak 31 Mayıs tarihine kadar 14 gün boyunca 385 kişinin yaşadığı Hacılar köyünde karantina uygulanmasına karar verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar'ın girişi ve arazi yollarını kapatarak köye giriş çıkış yapılmasına izin vermiyor. Özel kıyafetler giyen jandarma ekipleri, devriye geziyor. Hacılar'daki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanacağı bildirildi. (Mehmet Ali Dağ/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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