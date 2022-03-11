Kilis'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika
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Kilis'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi

11.03.2022 09:29
Kilis'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne ile Narkorehber Projeleri" kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne ile Narkorehber Projeleri" kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince En İyi Narkotik Polisi Anne ile Narkorehber projeleri kapsamında uyuşturucu madde bağımlılığını ortadan kaldırmak ve toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla ilimizde bulunan vatandaşlarımıza ve kamu kurum kuruluşlarında görevli personellere yönelik uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, uyuşturucu maddelerin tanımlanması, uyuşturucu madde kullanan şahıslarda görülen ruhsal ve fiziksel değişiklikler konularında 87 seminer verilerek 1870 kişisi anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 4 bin 425 vatandaşımıza bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Faaliyetlerde 2 bin 800 adet broşür dağıtıldı."

Kilis'te En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında 4 bin 425 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika


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