Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 Suriye uyruklu 4 ile onlara yardım eden 1 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu N.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler, araçtakilere kimlik kontrolü yapınca Suriyeli İ.A., M.M., M.H. ve A.A.'nın yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, otomobil sürücüsü N.A. da gözaltına alındı.