Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.R.K.A ile A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4 kişi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis 'te, Suriye 'den Türkiye 'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.

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