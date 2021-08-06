Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye 'ye girdikleri saptanan 4 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu sürücü A.R.K.A. gözaltına alındı.

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