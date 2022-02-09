Kilis'te 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geçen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F. Ş. yönetimindeki aracı Öncüpınar Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde araç içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. 4 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, F.Ş'nin ise ifadesinin alındıktan sonra Adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS