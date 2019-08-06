Son Dakika Haberleri: Kilis'te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu
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Kilis'te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu

7 dakika önce

Kilis'te tuvaletin havalandırma borusuna giren kedi, itfaiyenin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kilis'te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu, System.String[]
Kilis'te tuvaletin havalandırma borusuna giren kedi, itfaiyenin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kilis merkeze bağlı Duruca (Karnebi) köyünde bir evin tuvaletinin havalandırma borusuna giren yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Duruca köyüne giderek kedinin sesinin geldiği bölgeye yoğunlaştı. Kedinin tuvaletin havalandırma borusu içerisinde olduğunun belirlenmesi üzerine tuvaletin havalandırmasının bulunduğu beton bölüm kırıldıktan sonra kedinin plastik borudan çıkması için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Yavru kedi borudan çıkarak uzaklaşırken, kedi kurtarma operasyonu 4 saat sürdü. - KİLİS
İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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