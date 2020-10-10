Kilis'te 4 yıl önce başlanan zeytinyağı ihracatı katlanarak artıyor - Son Dakika

Kilis'te 4 yıl önce başlanan zeytinyağı ihracatı katlanarak artıyor

10.10.2020 11:17
Kilis'te 4 yıl önce başlanan zeytinyağı ihracatı katlanarak artıyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te, Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle üretimi artan zeytinyağı, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te, Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle üretimi artan zeytinyağı, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Farklı aroması, tadı ve sağlığa faydası dolayısıyla bölge mutfağında tercih edilen Kilis zeytinyağı, ilk kez 2017 yılında uluslararası pazara açıldı.

Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretildiği kentte, yürütülen yatırımlarla yaklaşık 8 kat artan zeytinyağı ihracatı, ABD, Katar, Kanada, Almanya ve Umman'a yapılıyor.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, bölgenin kalkınması için birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Kilis'te zeytinciliğin gelişmesi için İKA olarak büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Akyılmaz, kentte üretilen zeytinyağını dünyaya tanıtmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Akyılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre Kilis zeytinyağı ihracatının her yıl katlanarak arttığını ifade ederek, "Zeytinyağı 2017 yılında 7 bin 760 dolar ihraç edilirken bu rakam 2019 yılında 60 bin 490 dolara yükseldi. 2020 yılında ise zeytinyağı ihracatının daha da yükselmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yatırımların meyvesi alınıyor

Akyılmaz, verilen desteklerin meyvesini aldıklarını belirterek, "Zeytinciliğin geliştirilmesi için çok büyük yatırımlar yaptık. Burada Organik Zeytinyağı Üreticileri Birliğinin kurulumunda yer aldık. Akabinde zeytinyağı üretim tesisimizi kurduk ve ilave bir yatırımla da salamuralık zeytin üretim tesisini kurduk. Kilis'te faaliyet gösteren diğer kobilerimize zeytin özelinde destekler verdik. Bu desteklerin bugün meyvelerini almaya başladık." dedi.

Zeytinyağının sağlık alanında da kullanılması için çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Kilis zeytinyağı, zeytini tüm dünyada ve Türkiye'de bilinir hale geldi. Kilisli üreticilerimiz iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi dış piyasaya Amerika, Kanada, Almanya, Katar ve Umman gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı. Bundan sonraki süreçte özellikle Kilis zeytinyağının erken hasat, soğuk sıkım üretimini teşvik edip ilaç ve sağlık ürünü gibi eczanelerde insanlara şifa veren bir ürün haline getirmek istiyoruz."

Tarihi ağaçlar ziyarete açılacak

Kilis zeytinyağı tarihinin çok eski olduğunu, kentteki mevcut zeytin ağaçlarının envanter çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Akyılmaz, Oyluk höyük kazılarında 4 bin yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunduğunu anımsattı.

Akyılmaz, "Kilis zeytinyağının Kilis kadar eski olduğunu ve tarihten gelen bu değeri gelecek nesillere en iyi şekilde tanıtarak ve varlığını koruyarak katkı sağlamak istiyoruz. Asırlık eski ağaçları tespit edip anıtlar kurulundan tescilini yapıp onların kimliklerini çıkartacağız. Gelen ziyaretçilerimizin de bu tarihi ağaçları ziyaret etmesinin önünü açmış olacağız." diye konuştu.

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te 4 yıl önce başlanan zeytinyağı ihracatı katlanarak artıyor - Son Dakika Ekonomi

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