Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

25.07.2022 16:24
Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Melek Bai, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldıran küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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