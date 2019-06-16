Son Dakika Haberleri: Kilis'te, 5 kilo patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçti
Son Dakika Güncel Haber

Kilis'te, 5 kilo patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçti

1 saat önce

SURİYE sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde, boş arazide 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Kilis'te, 5 kilo patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçti, System.String[]
SURİYE sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde, boş arazide 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Elbeyli'nin sınır hattındaki Çangallı köyü kırsalındaki arazide arama yaptı. Arama sonucu 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi. Jandarma, el koyduğu ve terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu değerlendirilen patlayıcı ile canlı bomba yeleğini, araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Jandarma, Elbeyli, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Şırnak'ta şehit olan asker Şafak Evran'la ilgili kahreden detay Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te, 5 kilo patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]