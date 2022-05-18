JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı

18.05.2022 13:06
JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı

Kilis'te, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonda hırsızlık yapıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kilis'te, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonda hırsızlık yapıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kilis ve köylerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu, iş yerinden, kamu kurum veya kuruluşlarından, tarım aleti ve bisiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 dinamo, 4 kilogram bakır kablo, hırsızlıkta kullanılan malzeme, 1 demir kapı, 1 bisiklet ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı - KİLİS

JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı
JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı
JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı
JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı

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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT'dan hırsızlara operasyon: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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