Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı

17.06.2022 10:45

Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı2022 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Kentte 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı.

Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı

KİLİS Kilis'te, 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Kentte 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, 188 okulda, eğitim gören 52 bin öğrenci ile birlikte 2 bin 860 öğretmen de tatile girdi. 7 Aralık Derneği İlkokulunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt karne dağıtım törenine katıldı. Okul Müdürü Serdar Gelebek'ten bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Akkurt, öğrencilerin karnesini dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Eğitimde bu dönemin pandemi nedeniyle ağır baskısıyla geçtiğini ifade ederek, "Ama çok şükür okullarımızı kapatmadan, eğitim, öğretim faaliyetlerini sürekli devam ettirerek, tedbirlerden yapmamız gerekenlerden ödün vermeden, bu dönemin kazısız belasız bitiyor olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Kilis'te 52 bin öğrencimize karnelerini veriyoruz. 188 okulumuzda 2 bin 860 öğretmenimizin bu karnelerin alınmasında tatile gitmesinde ciddi katkıları ve emekleri oldu. Öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okullarımızda bu yılda çalışmalarımız faaliyetlerimiz devam edecek. Özellikle Bilim Sanat Merkezlerinde enstrüman çalmayı öğrenmek isteyen, zeka oyanları, diğer faaliyetlere katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz bu etkinlikleri katılabilecekler" dedi.

Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı
Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı
Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı
Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı

YORUMLAR
500
Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
10:43 Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 11:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te 52 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement